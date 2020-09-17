В Ханымее появится площадка для выгула собак

Фото: администрация Пуровского района

В Ханымее строят площадку для выгула собак. Планируется, что уже к концу сентября жители посёлка смогут гулять со своими питомцами на специально оборудованной территории.

Инициаторами строительства выступили местные жители. К их радости просьба была услышана, а минувшим летом её начали воплощать в жизнь.

-Мы обратились в администрацию района, нам выделили средства - порядка двух миллионов рублей, и до конца сентября мы обустроим по всем нормативным требованиям площадку для выгула собак. Здесь будут установлены и дог-боксы, - рассказал заместитель главы Ханымея Кирилл Скороходов.

Фото: администрация Пуровского района

Огороженная территория с дорожками, лавочками и тренажёрами для дрессировки собак - так будет выглядеть новая площадка для выгула животных после окончания всех работ. Она станет первым подобным объектом в Ханымее.

Строительство ещё одной площадки планируется в следующем году в другом микрорайоне посёлка - МПС.

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