В Ханымее появится площадка для выгула собак

Фото: администрация Пуровского района
В Ханымее строят площадку для выгула собак. Планируется, что уже к концу сентября жители посёлка смогут гулять со своими питомцами на специально оборудованной территории.
Инициаторами строительства выступили местные жители. К их радости просьба была услышана, а минувшим летом её начали воплощать в жизнь.
-Мы обратились в администрацию района, нам выделили средства - порядка двух миллионов рублей, и до конца сентября мы обустроим по всем нормативным требованиям площадку для выгула собак. Здесь будут установлены и дог-боксы, - рассказал заместитель главы Ханымея Кирилл Скороходов.
Фото: администрация Пуровского района
Огороженная территория с дорожками, лавочками и тренажёрами для дрессировки собак - так будет выглядеть новая площадка для выгула животных после окончания всех работ. Она станет первым подобным объектом в Ханымее.
Строительство ещё одной площадки планируется в следующем году в другом микрорайоне посёлка - МПС.
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