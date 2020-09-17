Фото: МЧС России по ЯНАО

Ямальские спасатели присоединились к Всероссийскому танцевальному флешмобу среди сотрудников МЧС России, подготовленному по случаю 30-летнего юбилея Министерства.

Под яркую и зажигательную музыку «Мы – МЧС» сотрудники ведомства включились в танец, тем самым подтвердив, что помимо профессионального долга могут заниматься и творчеством.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Места проведения были выбраны не случайно.

Салехард - единственный город мира, расположенный на широте Северного полярного круга. Символом географической особенности «края земли» стала стела «66-я параллель», где и проходило мероприятие. Фигуры, напоминающие осколки льда, переливаются свечением, имитируя северное сияние.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Другое, не менее значимое место, - стелла «Салехард», встречающаяся на пути тех, кто добирается в столицу округа на автомобиле.

Всего в танцевальном флешмобе приняли участие около 50-ти человек.