Педагоги Салехарда продолжают получать памятные фотоальбомы

Фото: www.salekhard.org

Салехардские педагоги продолжают получать памятные фотоальбомы.

Акция «Учителя - супергерои Ямала» стартовала в регионе с 1 июня. Она призвана показать талант, организованность и трудолюбие преподавателей, которые, не взирая на сложности дистанционного обучения, отлично справились с этой задачей.

-Когда началась необычная форма обучения - дистанционка, то благодаря нашим учителям это всё было быстро налажено, и учебный процесс шёл так, как он должен был идти. Узнав об этой акции, мы приняли решение, чтобы нашего учителя наградили таким альбомом, - говорит мама ученика школы №2.

Также ещё восемь педагогов образовательного учреждения удостоились памятного подарка. В фотокнигах собраны снимки ярких школьных дней и тёплые слова благодарности.

-Время летит быстро. Зато память останется в душе и в этих альбомах. Хочу поблагодарить уважаемых родителей и своих учеников за такой сюрприз, которого даже не ожидала, - говорит учитель школы №2 Татьяна Королева.

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