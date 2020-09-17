Погода на Ямале на 17 сентября: дожди и грозы

Погода на Ямале на 17 сентября
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В четверг, 17 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, после обеда начнётся дождь. Днём +13, ночью +9. Ветер 8-16 м/с.
Ноябрьск: дождь, гроза. Днём +12, ночью +9. Ветер 6-13 м/с.
Новый Уренгой: дождь, гроза. Днём +13, ночью +8. Ветер 6-12 м/с.
Надым: переменная облачность, после обеда начнётся дождь. Днём +13, ночью +6. Ветер 3-10 м/с.
Губкинский: дождь, гроза. Днём +12, ночью +9. Ветер 6-13 м/с.
Тарко-Сале: дождь, гроза. Днём +13, ночью +9. Ветер 6-14 м/с.
Муравленко: облачно, дождь. Днём +11, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.
Лабытнанги: облачно, после обеда начнётся дождь. Днём +13, ночью +9. Ветер 9-15 м/с.