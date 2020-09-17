Погода на Ямале на 17 сентября: дожди и грозы

Погода на Ямале на 17 сентября Фото: pixabay.com

В четверг, 17 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, после обеда начнётся дождь. Днём +13, ночью +9. Ветер 8-16 м/с.

Ноябрьск: дождь, гроза. Днём +12, ночью +9. Ветер 6-13 м/с.

Новый Уренгой: дождь, гроза. Днём +13, ночью +8. Ветер 6-12 м/с.

Надым: переменная облачность, после обеда начнётся дождь. Днём +13, ночью +6. Ветер 3-10 м/с.

Губкинский: дождь, гроза. Днём +12, ночью +9. Ветер 6-13 м/с.

Тарко-Сале: дождь, гроза. Днём +13, ночью +9. Ветер 6-14 м/с.

Муравленко: облачно, дождь. Днём +11, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.

Лабытнанги: облачно, после обеда начнётся дождь. Днём +13, ночью +9. Ветер 9-15 м/с.