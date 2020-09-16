Студент Таркосалинского колледжа изобразил 75-летие Победы на чемпионате «WorldSkillsRussia - 2020»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонткте"

Студент-второкурсник Таркосалинского профессионального колледжа Иван Перминов стал участником финальных соревнований восьмого Национального чемпионата «WorldSkillsRussia - 2020».

Свою конкурсную работу он посвятил 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Финальные задания длились на протяжении двух дней, каждое - по 6 часов. Молодому человеку предстояло выполнить экспозицию, состоящую из двух модулей. Работа предстояла непростая: чтобы вырезать куски плитки необходимой формы, нужно подходить к процессу не только аккуратно, но и творчески.

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонткте"

-Конечно, волновался, буквально 20 минут мне не хватило до окончания всего модуля, - рассказал после испытаний Иван Перминов.

В финале национального чемпионата участвуют 35 конкурсантов. Формат соревнований очно-дистанционный, с использованием видеофиксации.

Стоит добавить, что в прошлом году Иван стал победителем окружного чемпионата «WorldSkillsRussia - 2019». Тогда задание студенту далось намного легче, чем сейчас.