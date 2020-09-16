Двое жителей Муравленко отправились в тюрьму за кражу чужой техники Фото: pixabay.com

Первый случай произошёл в марте текущего года. В полицию Муравленко обратилась местная жительница, заявив о краже мобильного телефона стоимостью более 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый мужчину 1979 года рождения. Находясь в гостях у заявительницы в состоянии алкогольного опьянения, он решил присвоить сотовый телефон хозяйки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В конце августа муравленковский городской суд вынес приговор, согласно которому мужчина отправится колонию строгого режима на 1 год 4 месяца.

Второй случай произошёл в мае. В городскую полицию обратился местный житель. Он рассказал, что из его квартиры украли планшет стоимостью около 6 тысяч рублей.

В дежурные сутки был пойман ранее судимый 47-летний гражданин, который дал признательные показания. Похищенное имущество обнаружили у него дома.

В сентябре городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.