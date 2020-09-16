Двое жителей Муравленко отправились в тюрьму за кражу чужой техники
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Первый случай произошёл в марте текущего года. В полицию Муравленко обратилась местная жительница, заявив о краже мобильного телефона стоимостью более 8 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый мужчину 1979 года рождения. Находясь в гостях у заявительницы в состоянии алкогольного опьянения, он решил присвоить сотовый телефон хозяйки.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В конце августа муравленковский городской суд вынес приговор, согласно которому мужчина отправится колонию строгого режима на 1 год 4 месяца.
Второй случай произошёл в мае. В городскую полицию обратился местный житель. Он рассказал, что из его квартиры украли планшет стоимостью около 6 тысяч рублей.
В дежурные сутки был пойман ранее судимый 47-летний гражданин, который дал признательные показания. Похищенное имущество обнаружили у него дома.
В сентябре городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.