В Салехарде отремонтируют площадь у здания «Сияние Севера»

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В Салехарде подвели итоги общественного голосования за объекты благоустройства, выдвинутые в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Высказать своё мнение пожелали 13 233 горожанина

Наибольшее количество голосов было отдано проекту по реконструкции площади у здания «Сияние Севера», за его реализацию выступили 5 826 человек.

Второе место у площади ЦКиС «Геолог», которую также надо привести в порядок - 3 371 голос. Замыкает тройку лидеров проект по обустройству детской спортивно-игровой площадки на улице Гаврюшина - 2 592 голоса.

Наименьший интерес вызвала идея по создания сквера на улице Чубынина в районе мечети - 1 709 голосов.

-На сегодняшний день все четыре проекта включены в план реализации на 2021 год, в случае недостаточности финансовых средств, благодаря этому голосованию, мы определим их приоритетность. В будущем эти проекты представят на суд жителей города, которые выразят своё мнение о необходимости установки тех или иных архитектурных форм или внесения каких-либо изменений, - рассказал начальник управления транспорта и городского хозяйства администрации города Алексей Нога.