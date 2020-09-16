Браконьер из Тазовского района выплатит почти два миллиона рублей за улов нельмы Фото: pixabay.com

Тазовский районный суд вынес приговор 31-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба».

Было установлено, что молодой человек с 1 по 30 ноября 2019 года, не имея специального разрешения, незаконно поймал 184 особи нельмы, а затем повёз её в посёлок на продажу, где и был задержан сотрудниками полиции.

Своими действиями мужчина причинил природе Российской Федерации ущерб в размере 1,98 миллиона рублей, в связи с чем ему было предъявлено исковое заявление о взыскании данной суммы в доход государства.

Кроме того, злоумышленник получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Одновременно суд удовлетворил исковые требования, взыскав с осуждённого 1,98 миллиона рублей.