В детских садах Салехарда прошли уроки экологического воспитания

Фото: www.salekhard.org

В детских садах Салехарда состоялись уроки экологического воспитания. Так, в «Брусничке» ребята патрулировали свои растительные участки. Оказалось, что все цветы и деревья находятся в прекрасном состоянии, благодаря постоянному уходу и заботе.

Из собранной опавшей листвы малыши изготовили аппликацию «Осеннее дерево», а также нарисовали пейзажи, увиденные на прогулке.

Фото: www.salekhard.org

Воспитатели детского сада «Рябинка» тоже подготовили для своих подопечных немало интересного. Они рассказали ребятам о щедрых дарах осени, об изменениях, происходящих в природе, и о влиянии человека на окружающий мир.

В группе «Колокольчик» прошло тематическое занятие на вполне «взрослую» тему земледелия. Ребята в игровой форме узнали о том, кто и как выращивает овощи и фрукты, чем они полезны, а также учились различать домашние и дикие растения.

Воспитанники «Землянички» говорили о важности защиты окружающей среды, воды и воздуха, а ребята из группы «Мальвина» обсуждали сезонные изменения: понижение температуры, смену окраски листьев и их опадание.