Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 сентября 2020 года увеличилось на 58 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 58 человек. Таким образом, общее число заболевших за весь период составило - 14 220.

Из общего числа болеющих госпитализировано 340 жителей, 7 из них - в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 4 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 585 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 54 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 17, Губкинском - 9 и Салехарде - 8.

Далее идут: Надым - 7, Новый Уренгой и посёлок Тазовский - 3.

Замыкают список: Ноябрьск - 3, сёла Мужи и Азовы - 1.

Всего в районе было проведено 5 235 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 20 человек, за весь период – 13 208.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 670 человека с COVID-19, с начала периода - 1 079 519. Выздоровевших - 5 809, за весь период - 890 114. Умерших - 132, с начала периода - 18 917.