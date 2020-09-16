В Салехарде появится первая площадка для выгула собак

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В Салехарде приступили к строительству первой площадки для выгула собак на улице Подшибякина.

Как рассказал начальник отдела благоустройства управления транспорта и городского хозяйства администрации города Олег Дединский, территорию уже расчистили от незаконных строений и мусора. Также была произведена отсыпка участка, для этого понадобилось 11 самосвалов песка. Дальше подрядчик приступит к установке конструкций.

На радость четвероногим друзьям здесь появятся два барьера разной высоты, стойка с покрышкой для отработки прыжков, трамплин разноуровневый, скамья с привязью, качели-балансир, змейка - «Слалом», которая позволит плавно переходить препятствия, а также мусорные баки и дог-посты для утилизации экскрементов.

Напомним, что данная инициатива была выдвинута в 2019 году в рамках проекта «Уютный Ямал».