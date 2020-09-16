На Ямале заканчивается период подачи заявлений на выплату из регионального материнского капитала Фото: pixabay.com

Ямальские родители, которые ещё не получали единовременную выплату в 30 тысяч рублей, имеют возможность подать заявление до 30 сентября включительно. Для этого надо перейти на сайт окружного департамента социальной защиты населения, заполнив соответствующую форму.

-Получить пособие могут семьи с детьми, имеющие остаток средств регионального материнского капитала. Выплата является разовой, срок рассмотрения заявления - до 30 дней. На сегодняшний день данная поддержка оказана около 3 100 детям, – рассказала первый заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

Возможность дополнительной материальной помощи появилась у ямальцев в апреле текущего года. Поручение было дано главой региона Дмитрием Артюховым в связи с пандемией коронавируса. Ранее материнский капитал не обналичивался - средства можно было направить на улучшение жилищных условий или лечение.