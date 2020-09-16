В поликлинике Тарко-Сале откроется стол здоровья

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Салинской центральной районной больнице проходит череда мероприятий, посвящённых Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.

Так, в учреждении уже состоялась лекция-презентация «Медицинская помощь должна быть безопасной». Провела её для своих коллег заведующая эпидемиологическим отделом Бажена Медведева.

Прежде всего врач отметила необходимость формирования в коллективе культуры безопасности, в рамках которой пациенты рассматриваются как партнёры, с ними обсуждаются все нюансы, связанные с лечением, включая риски осложнений. Также она призвала коллег постоянно повышать свою квалификацию и углублять знания.

В предстоящую субботу, 19 сентября, в 9:00 в актовом зале поликлиники пройдёт подобная акция для населения. Участников мероприятия научат методам вовлечённости в лечение и вниманию к собственному здоровью.

Кроме того, все желающие смогут провести экспресс-тест на сахар и холестерин, сделать ЭКГ сердца, измерить уровень пульса и артериального давления, а также насыщения крови кислородом. Консультации проведут врачи кардиолог и терапевт.