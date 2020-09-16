«Благоустройство дворов и скейт-парк»: в Новом Уренгое определили победителей проекта «Уютный Ямал»

Фото: Новый Уренгой, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое подвели итоги общественного голосования за инициативы горожан, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал». Поддержать идеи по обустройству города вызвались 15 789 жителей.

В тройку победителей вошли следующие инициативы: благоустройство дворов жилых домов №9, 9А, 13 и 15 на улице Молодёжная, а также проезда имени Заура Керейтова - 13 245 голосов; приведение в порядок придомовых территорий 2/1 и 2/2 в микрорайоне Оптимистов - 12 310; инсталляция «Лимбяяха - Я Дома» - 9 957 голосов.

Также было принято решение взять в работу ещё четыре идеи: это площадка с уличными тренажёрами и скейт-парк в районе Коротчаево, место для занятий страйкболом и «Аллея моей мечты» возле школы №9.

Кроме того, начальник управления по работе с молодёжью и общественностью Оксана Реймер поддержала проект «Арт-объект и экологическая акция «Мамонтов парк» на участке тундры через дорогу от дворца спорта «Звёздный».

По её словам, эту инициативу можно реализовать в рамках проекта «Этнопарк».