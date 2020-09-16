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Инклюзивный сквер Ноябрьска стал призёром всероссийского конкурса

За победу боролись свыше 580 проектов
Вера ЗенинаВера Зенина
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Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Инклюзивный сквер «Равных возможностей», расположенный возле здания управления социальной защиты населения Ноябрьска, стал призёром IV Всероссийского конкурса проектов по инициативному бюджетированию.

Презентацию обновлённого городского пространства доверили молодёжному объединению «РИТМ. Конкуренция была очень серьёзная. За победу боролись свыше 580 проектов из 35 регионов страны.

-Благодаря инициативе ноябрян в нашем городе появилась красивая и благоустроенная территория, где комфортно проводить время. Спасибо всем, кто причастен к разработке проекта и его реализации, - прокомментировал в своём телеграм-канале глава города Алексей Романов.