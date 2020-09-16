Надымские школьники приняли участи в квесте «Мы за здоровый образ жизни!»

Фото: МЧС России по ЯНАО

Надымские спасатели и представители детско-юношеского центра «Альфа» провели для ребят из школы №1 увлекательный квест «Мы за здоровый образ жизни!». Мероприятие прошло в Кедровой роще города.

Каждому классу предстояло разбить лагерь, приготовить блюдо и представить свою команду перед судейской бригадой. После чего было необходимо пройти маршрут, состоящий из следующих этапов: «Собери рюкзак в поход», «Болото», «Переправа», «Паутина» и «Мышеловка».

Преодолев дистанцию, все участники с большим удовольствием уплетали приготовленные бутерброды, наперебой делясь пережитыми эмоциями, а самым юным участникам вручили памятные раскраски про пожарную безопасность.

Вот так ярко и весело прошёл день здоровья для школьников на свежем воздухе. Дети набрались положительных эмоций и впечатлений, а также получили заряд бодрости на следующую учебную неделю.