По дорогам Ямала начнёт курсировать «Лаборатория безопасности»

В Новом Уренгое начнёт работать «Лаборатория безопасности» - специальный ярко-желтый автобус с элементами тренинга. Старт назначен на 22 сентября.

Заезжая в самые разные города и отдалённые посёлки, «лаборатория» позволит изучать ПДД в условиях, максимально приближенных к реальности.

С её помощью будут отрабатываться упражнения, демонстрирующие зависимость тормозного пути от скорости движения, также на базе автомобиля можно научиться установке детского автокресла и правильной фиксации в нём ребёнка. Кроме того, для обучения ребят будут привезены велосипеды, самокаты, конусы, макеты, а также модели остановки и автобуса.

В Госавтоинспекции отмечают, что участие «Лаборатории безопасности» позволит сохранить жизнь и здоровье ямальских детей.