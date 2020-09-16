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На Ямале заканчивается вакцинация оленей против сибирской язвы. На данный момент привито более 415 тысяч голов животных или 76% от планового показателя. Специалисты уже завершили работу в Красноселькупском и Пуровском районах, сейчас они работают в Приуральском, Ямальском и Тазовском. Всего в этом году вакцину должны получить более полумиллиона оленей.

-Сейчас ветеринарные мероприятия проходят в штатном режиме, но иногда процесс осложняется порывистым ветром с дождём. В прошлые периоды мы охватывали 82-85% от общего поголовья, данный процент считается достаточным для блокировки рецидива вспышки болезни. Мы уже сейчас приближаемся к этим показателям. Рассчитываем, что вакцинация завершится в конце сентября, - рассказал главный ветеринарный врач округа Евгений Попов.

Одновременно с вакцинацией проводится мечение оленей индивидуальными бирками. В текущем году метку получили более 84 тысяч животных, работа продолжается.

Муниципальным районам присвоен числовой индекс на бирке, а каждому оленю - свой уникальный номер. Идентификация позволяет узнать его персональные данные: пол, возраст, принадлежность владельцу и данные о прививках.

Учёт животных очень важен при предотвращении распространения болезней, а также для получения хозяйствами мер поддержки в случае непредвиденных обстоятельств.

Стоит добавить, что к убою допускаются только вакцинированные животные, подвергнутые индивидуальному мечению.