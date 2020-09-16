Погода на Ямале на 16 сентября: преимущественно солнечно

Погода на Ямале на 16 сентября Фото: pixabay.com

В среду, 16 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, ближе к вечеру начнётся дождь. Днём +14, ночью +6. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днём +17, ночью +8. Ветер 6-12 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днём +16, ночью +7. Ветер 6-10 м/с.

Надым: малооблачно, ближе к обеду пройдёт дождь. Днём +16, ночью +9. Ветер 4-8 м/с.

Губкинский: ясно. Днём +17, ночью +8. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, ближе к ночи начнётся дождь. Днём +17, ночью +8. Ветер 5-10 м/с.

Муравленко: ясно. Днём +16, ночью +8. Ветер 6-12 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, ближе к вечеру начнётся дождь. Днём +15, ночью +8. Ветер 5-10 м/с.