На Ямале усилят сотрудничество с волонтёрскими организациями по поиску пропавших

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

В Салехарде состоялось координационное совещание по вопросам обеспечения правопорядка на Ямале, возглавляемое губернатором Дмитрием Артюховым. Также в заседании участвовали представители правоохранительных органов и члены правительства региона.

Основные вопросы были посвящены реализации «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», а также привлечению волонтёров к поиску пропавших людей.

На данный момент в регионе постоянно следят за состоянием социально-политической ситуации, межнациональных и межконфессиональных отношений, а также созданием площадок для потенциала несовершеннолетних.

По информации участников совещания, на Ямале не выявлено фактов вовлечения детей и подростков в криминальные субкультуры. Для этого педагоги совместно с представителями органов внутренних дел проводят профилактическую работу.

Кроме того, на заседании обсуждалось взаимодействие правоохранительных органов и подразделений «Ямалспаса» с волонтёрскими организациями при поиске без вести пропавших. Губернатор поставил задачу активизировать совместную работу с добровольцами в населённых пунктах.

-Это люди, которые готовы помогать нам в своё свободное время, они неравнодушно относятся к делу. Такую инициативу необходимо поддерживать. Конечно, важно следить за тем, чтобы их работа была организована безопасно, потому что поисковые операции часто проходят за пределами населённых пунктов, в тёмное время суток. Мы готовы поддержать их и приобрести необходимое для поисков оснащение, - сказал Дмитрий Артюхов.

Также в ходе заседания было поручено усилить разъяснительную работу с населением о необходимости сообщать родственникам о своём походе в лес или другие отдалённые и труднодоступные места.