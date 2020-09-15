В Ханымее начинают готовить чемпионов по лыжным гонкам и каратэ Фото: pixabay.com

В Ханымее открывают дополнительные направления для физического воспитания детей. Специально для этого на работу в спортшколу «Хыльмик» приехали тренеры по карате киокусинкай и лыжным гонкам.

Желающих заниматься единоборствами в посёлке всегда было много, но из-за отсутствия наставника такая возможность отсутствовала. Родители не раз обращались к руководству муниципалитета и района с просьбой решить эту проблему.

Теперь в Ханымее есть настоящий тренер по карате Егор Петюшев, который готов заниматься со всеми желающими. Первые занятия планируют начать уже на следующей неделе, а пока идёт набор групп.

До этого мужчина работал в в восточной школе единоборств Краснодарского края.

Ещё один тренер - Алёна Коростылева - приехала в посёлок из Тобольска. Девушка - кандидат в мастера спорта и неоднократная чемпионка Тюменской области по лыжным гонкам.

Сейчас объявлен набор желающих в лыжную секцию, рассчитанную на ребят от 8 до 16 лет. Тренировки будут проходить в течение всего учебного года. Зимой - катание на лыжах, весной и осенью - общефизическая подготовка, бег, бассейн и ролики.

Напоминаем, что создание условий для занятий физической культурой - одна из главных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни».