Авторское произведение пианистки из Нового Уренгоя вошло в нотную хрестоматию народов России

Фото: администрация Нового Уренгоя, соцсеть "ВКонтакте"

Авторское произведение новоуренгойской пианистки Дарьи Божченко «Ярмарка» вошло в нотную хрестоматию «Музыкальный фольклор народов России».

Учебное издание выпускается Казанским государственным институтом культуры и содержит работы современных композиторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, а также городов и сел Татарстана и Башкортостана.

Уникальный материал издаётся впервые и рекомендован музыковедам, исследователям фольклорной музыки, преподавателям и учащимся музыкальных учебных заведений.

Ранее фортепианная пьеса «Ярмарка» была представлена на Международном конкурсе-фестивале народного творчества «Этномириада-2019», по результатам которого была удостоена Первой премии и рекомендована для публикации в сборнике.

Стоит добавить, что работы юного ямальского композитора печатаются не в первый раз. В 2018 году вышел нотный сборник «Музыка композиторов ХХI века», в который вошёл фортепианный цикл Дарьи «Посвящение Э.Григу».