В Салехарде наказали компанию, которая не проверяла газовое оборудования в жилых домах Фото: pixabay.com

Прокуратура Салехарда проверила соблюдение законодательства при оказании услуг по обслуживанию и ремонту газового оборудования в жилых домах.

Было установлено, что акционерное общество «Управление по строительству газопроводов и газификации» не соблюдает сроки проведения технического обслуживания, тем самым нарушая закон.

В связи с этим в отношении предприятия возбудили административное дело по ст. 9.23 КоАП РФ «нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования».

В итоге акционерное общество привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.