На Ямале запустили флешмоб в поддержку прививочной кампании против гриппа

Фото: СЕВЕРЯНЕ, соцсеть "ВКонтакте"
В регионе запустили флешмоб #ЯмалПривит в поддержку прививочной кампании против гриппа. Действует он в рамках социального проекта СЕВЕРЯНЕ.
Все, кто прошли вакцинацию, рассказывают об этом и подают положительный пример тем, кто ещё не успел защитить свой иммунитет. За ответственное отношение к здоровью ямальцы получат подарки – наборы стикеров во «ВКонтакте» для общения с друзьями.
Для участия во флешмобе нужно выложить свои фотографии в соцсетях с хештегами #ЯмалПривит и #СтопГрипп89, а затем прислать скриншот в официальную группу проекта.
Также северянам напоминают, что сейчас – во время пандемии коронавируса – особенно важно сделать прививку от гриппа: наложение двух вирусов может сильно ударить по здоровью.
Согласен с этим и глава региона Дмитрий Артюхов, который уже поставил вакцину. За это губернатор получил комплект эмодзи с конём Макаром.