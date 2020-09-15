На Ямале запустили флешмоб в поддержку прививочной кампании против гриппа

Фото: СЕВЕРЯНЕ, соцсеть "ВКонтакте"

В регионе запустили флешмоб #ЯмалПривит в поддержку прививочной кампании против гриппа. Действует он в рамках социального проекта СЕВЕРЯНЕ.

Все, кто прошли вакцинацию, рассказывают об этом и подают положительный пример тем, кто ещё не успел защитить свой иммунитет. За ответственное отношение к здоровью ямальцы получат подарки – наборы стикеров во «ВКонтакте» для общения с друзьями.

Для участия во флешмобе нужно выложить свои фотографии в соцсетях с хештегами #ЯмалПривит и #СтопГрипп89, а затем прислать скриншот в официальную группу проекта.

Также северянам напоминают, что сейчас – во время пандемии коронавируса – особенно важно сделать прививку от гриппа: наложение двух вирусов может сильно ударить по здоровью.

Согласен с этим и глава региона Дмитрий Артюхов, который уже поставил вакцину. За это губернатор получил комплект эмодзи с конём Макаром.