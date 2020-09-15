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Прокуратура Ямальского района пресекла добычу газа на десяти объектах, не имеющих разрешения

Виновники привлечены к дисциплинарной ответственности
Вера ЗенинаВера Зенина
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Прокуратура Ямальского района пресекла добычу газа на десяти объектах, не имеющих разрешения

Прокуратура Ямальского района пресекла добычу газа на десяти объектах, не имеющих разрешения

Фото: pixabay.com

Прокуратура Ямальского района проверила исполнение законодательства о промышленной безопасности в деятельности ООО «Газпром добыча Надым». Компания занимается разработкой углеводородного сырья на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении.

Указанная деятельность сопряжена с эксплуатацией опасных производственных объектов, в том числе трубопроводов, транспортирующих углеводороды под высоким давлением, а также кустовых скважин, извлекающих полезные ископаемые из недр.

В итоге прокуратура выявила отсутствие разрешений на использование десяти опасных производственных объектов, а именно кустовых площадок и газосборных коллекторов.

В связи с этим генеральному директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона.

На данный момент вся необходимая документация получена, а два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ЧП