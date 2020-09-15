В Салехарде выбирают лучшие управляющие компании

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В Салехарде стартовало голосование, которое определит лучшие управляющую компанию города.

Оценить качество работы организаций жители могут в течение месяца. Для этого необходимо зайти на официальный сайт администрации, нажать на баннер «Рейтинг УК» и ответить на 10 простых вопросов.

Полученные ответы лягут в основу выработки механизмов решения проблем. Например, по итогам январского голосования администрацией города был предоставлен бесплатный полигон для вывоза снега, а также организован конкурс «Самый чистый двор».

Теперь жители сами определяют, какие обслуживающие организации достойны поддержки со стороны властей.