Житель Нового Уренгоя отправился в тюрьму за попытку убийства и фиктивную постановку граждан Фото: pixabay.com

Суд Нового Уренгоя вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении сразу двух преступлений - по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «покушение на убийство» и ст.322.3 УК РФ «фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

Было установлено, что 21 мая злоумышленник поссорился со своей знакомой. В ходе разгоревшегося конфликта он нанёс женщине не менее трёх ножевых ударов в жизненно важные части тела, а после - скрылся на автомобиле с места преступления.

Пострадавшую удалось спасти благодаря своевременному обращению очевидцев в службу скорой помощи.

Кроме того, с февраля по март 2020 года, мужчина осуществил фиктивную постановку на учёт пяти иностранных граждан по месту своего проживания, тем самым нарушив Федеральное законодательство.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строго режима.