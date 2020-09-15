Легкоатлетка Ксения Аксёнова из Пуровского района взяла серебро на чемпионате России

Фото: администрация Пуровского района

В Челябинске завершилось главное легкоатлетическое мероприятие сезона - чемпионат России 2020, который проводится совместно с первенством среди юниоров и юниорок до 23 лет. На соревнования съехались почти 900 спортсменок из 71 региона страны.

Как сообщили в районном управлении по физической культуре и спорту, в беге на дистанции 400 метров второе почётное место завоевала представительница Пуровской спортивной школы олимпийского резерва «АВАНГАРД» Ксения Аксенова.

Напомним, что девушка выступает в параллельном зачёте за Ямал и Свердловскую область. Подготовил чемпионку тренер спортшколы Григорий Хангельдиев.

Ещё два его воспитанника - Никита Матвеев и Анна Кукушкина показали седьмые результаты в итоговых протоколах . Никита - в беге на 400 метров, а Анна прыгнула в длину на 5,95 метра.