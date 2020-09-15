В Салехарде формируют новый состава Молодёжного совета при главе города

В Салехарде начали приниматься заявки на участие в конкурсе по формирования Молодёжного совета при главе города. Заявить о себе могут горожане в возрасте от 16 до 30 лет, постоянно проживающие на территории северной столицы.

Согласно правилам, кандидат должен прислать заявку на адрес электронной почты: ukm@slh.yanao.ru или лично в управление культуры и молодёжной политики администрации города, расположенного по адресу: ул. Республики, 78.

При себе необходимо иметь следующие документы: 1. Личное заявление с указанием Ф.И.О., адреса постоянного пребывания, даты и места рождения, а также места работы;

2. Заполненная анкета кандидата по форме;

3. Карта социально значимого проекта, предложенного кандидатом к реализации в течение срока, когда будет работать новый созыв Молодёжного совета;

4. Согласие гражданина на обработку персональных данных.

Документы на конкурс принимаются до 23 сентября. Всего будет отобрано 10 кандидатов. Узнать всю необходимую информацию можно по следующему номеру: (34922) 3-16-30.