В Надымском районе могут появиться природный парк и заказник

Фото: www.yanao.ru

Специалисты «Института геоинформационных систем» города Тюмени закончили натурные обследования территории Надымского района.

В итоге учёные выявили перспективные участки для создания особо охраняемых природных зон регионального значения. В их число попали 7 из 10 обследованных земель.Кроме того, были обнаружены некоторые виды животных и растений, занесённых в Красную книгу.

Фото: www.yanao.ru

По итогам исследований было предложено рассмотреть вопрос о создании природного парка в верхнем течении реки Надым и заказника в её устье, а также пяти памятников природы различного профиля. Окончательное решение будет принято до конца года.

Работа проводилась по инициативе департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала.