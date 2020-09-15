Пожарные Губкинского устроили для школьников экскурсию по служебной части

Фото: МЧС России по ЯНАО

Каждая экскурсия в гости к сотрудникам МЧС становится для детей очень ярким и запоминающимся событием. В ходе этих интересных встреч они получают массу полезных сведений о профессии пожарного и важности его работы, а также повторяют свои знания в области безопасного обращения с огнём.

Накануне в гости к губкинским спасателям пришли ученики 6 класса городской школы. Встреча была долгожданной, так как подобные мероприятия не проводились давно из-за распространения коронавируса.

Ребята с огромным интересом рассматривали пожарные машины и аварийно-спасательное оборудование.Также они услышали звук сирены, примерили каску и посидели в кабинах служебных машин.

Фото: МЧС России по ЯНАО

По окончании встречи школьники услышали рассказы пожарных о том, как они проводят время в ожидании вызовов.

Такие встречи формируют у детей интерес и уважение к данной профессии, а живое общение способствует развитию серьёзного отношения к собственному поведению и становится препятствием для беспечных игр с огнём.