В Губкинском открылся центр семейного образования для детей до трёх лет

Фото: администрация города Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском открылся «Центр семейного образования 1+», предназначенный для развития малышей от года до трёх лет. Располагается он в школе искусств имени Свиридова.

Маленькие северяне смогут познакомиться с музыкальными инструментами, театральными представлениями и инсценировками сказок. Также ребят ждут занятия с интерактивной студией «Мир оживших рисунков» и упражнения для развития речи, слуха, памяти и мелкой моторики. Работать с малышами будут профессиональные педагоги. Основной упор сделан на музыку и театр.

Кроме того, в распоряжение детей предоставлены ксилофоны, множество шумовых инструментов, яркие игрушки и даже сухой бассейн.

Фото: администрация города Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

-Раньше я мало куда могла сходить с маленьким ребёнком, а теперь есть такой центр, причём не просто развлекательный, а ещё и суперполезный. Развитие начальных музыкальных навыков и творческих основ у ребёнка, социализация в обществе, общение со сверстниками - это безумно здорово, - поделилась впечатлениями одна из мам Юлия Ярощук.

Педагоги с нетерпением ждут малышей от года, однако уже есть родители, которые хотят приобщить к высокому искусству ребятишек помладше. Специалисты готовы пойти навстречу и, если соберётся группа, проводить занятия для крох.