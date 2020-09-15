Жители Ямала охотно поддержали акцию «На работу на велосипеде»

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Жители городов и поселений Ямала активно поддержали Всероссийскую акцию «На работу на велосипеде». В минувшие выходные более 2,5 тысяч северян пересели за руль двухколёсного транспорта.

Цель мероприятия - показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой. Также проведение акции помогает мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения, активизирует работу по пропаганде здорового образа жизни и привлекает внимание к проблемам экологии.

Стоит добавить, что мероприятие проходит два раза в год - мае и сентябре. Традиционно, в регионах России, акция состоится 22 сентября. Однако на Ямале её решили провести немного раньше, приурочив к празднованию дня физической культуры и спорта, из-за особых климатических условий.