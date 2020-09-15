Надымчанка Алина Богдаренко завоевала бронзу в чемпионате «WorldSkills Russia - 2020»

Фото: департамент образования ЯНАО

Жительница Надыма Алина Богдаренко стала первым медалистом северного региона в финале VIII национального чемпионата «WorldSkills Russia - 2020», завоевав бронзу в компетенции «Охрана труда».

Девушка является студенткой Надымского профессионального колледжа, а его преподаватель Евгений Васильевич Литвиненко помог юной конкурсантке одержать победу.

В этом году соревнования впервые проходят в дистанционно-очном формате. Кроме того, они станут самыми масштабными: 26 стран, все регионы страны и более 2 800 участников.

Ямал в национальном финале представляют участники из Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко, Тарко-Сале и Надыма. Для этого на площадках региональных колледжей и техникумов созданы все условия в соответствии с требованиями «WorldSkills Russia» - размещено оборудование для видеотрансляций соревнований.

Напомним, 8 сентября на Ямале дан старт финальным испытаниям VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Школьники, студенты и юные специалисты борются за медали в 23 компетенциях. Мероприятие продлится до 20 сентября.

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