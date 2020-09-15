На Ямале режим повышенной готовности продлили до 1 октября

Фото: www.yanao.ru

На Ямале до 1 октября продлили режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавируса. Документ, в который внесены соответствующие изменения, уже подписал глава региона Дмитрий Артюхов.

Это означает, что граждане по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Что касается режима самоизоляции, то он распространяется на граждан старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Им разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, например, для обращения за экстренной помощью. Доставка продуктов и лекарств пожилым северянам осуществляется волонтёрами и социальными работниками.

Фото: www.yanao.ru

Напомним, ранее Ямал перешёл на третий этап снятия ограничений. С 1 сентября возобновилась деятельность кафе, баров, ресторанов, кинозалов, торговых и развлекательных центров. Все они работают с соблюдением необходимых требований безопасности.