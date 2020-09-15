Фото: www.yanao.ru

В Яр-Сале открылся парк науки и технического творчества. Располагается он в здании бывшего Ямальского учебного центра.

Расширение площади позволило создать новые направления деятельности - изучение естественных и технических наук. Теперь юные жители села смогут заниматься биологией и экологией, геологией, VR и IT-технологиями. Созданные ранее и полюбившиеся многим ФабЛаб и АвиаАрктика тоже перейдут под крыло нового парка.

На средства окружного и местного бюджетов были закуплены 3D-принтеры, компьютеры, беспилотники и конструкторы. С новым оборудованием педагоги смогут выезжать в другие посёлки района, чтобы проводить для школьников различные мастер-классы и образовательные сессии.

Фото: www.yanao.ru

-Занятия начнутся уже на этой неделе, всё готово к началу работы. Мы планируем, что с открытием парка к нам придут заниматься не меньше 40 новых воспитанников, - рассказала директор центра Наталия Мухамедзянова.

Чтобы записать ребёнка на любые студии и кружки, нужно зарегистрировать его в системе дополнительного образования, либо обратиться напрямую к специалистам центра.