Салехардская епархия РПЦ собрала осенний урожай картофеля

Фото: салехардская епархия РПЦ

Салехардская епархия РПЦ приступила к уборке картофеля, что является ежегодной осенней традицией и большой радостью.

В этом году копать запасы на зиму приехали около 50 человек: священники и прихожане Петропавловского храма, ребята из объединения православной молодёжи «Благо», родители и педагоги воспитанников Воскресной школы и Православной гимназии.

За день удалось собрать свыше ста мешков крепких крупных клубней, некоторые из них оказались весьма необычными: в форме сердец, шаров и гигантов.

Особое усердие в труде проявляли дети, отвлечь их смог только призыв к обеду, также взбодривший и взрослых. Шеф-повар - настоятель храма протоиерей Алексий Мартынов приготовил замечательный плов и гречку по-купечески, а иеромонах Арсений сварил великолепную уху.

Свежий воздух и лёгкая усталость только прибавили аппетита. Все остались настолько довольны, что с нетерпением ждут следующий сбор урожая.