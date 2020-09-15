Погода на Ямале на 15 сентября: сильный ветер, местами дожди

Погода на Ямале на 15 сентября Фото: pixabay.com

Во вторник, 15 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, дождь в течение всего дня. Температура днём +12, ночью +9. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днём +18, ночью +10. Ветер 6-12 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днём +16, ночью +6. Ветер 7-12 м/с.

Надым: переменная облачность, ближе к вечеру пройдёт дождь. Днём +15, ночью +9. Ветер 4-12 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днём +18, ночью +10. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днём +17, ночью +10. Ветер 5-12 м/с.

Муравленко: переменна облачность, утром пройдёт небольшой дождь. Днём +17, ночью +10. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, дождь в течение всего дня. Температура днём +12, ночью +10. Ветер 5-10 м/с.