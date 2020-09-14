Генеральная линия: «Единая Россия» с большим отрывом победила на выборах в парламент ЯНАО

Фото: ИЗБИРКОМ ЯНАО

Сегодня, 14 сентября, стали известны предварительные итоги выборов депутатов в Заксобрание ЯНАО. Согласно последним данным, безоговорочным победителем стала «Единая Россия». Об этом сообщил председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт в медиа-центре «Выборы-2020».

Так, лидеры набрали 64,64% голосов, за ними следует ЛДПР с 15,31% голосов, на третьем месте с результатом 8,83% оказалась КПРФ, а «Справедливая Россия» удостоилась 6,05% голосов.

Показатели остальных партий менее успешны: «Коммунистическая партия социальной справедливости» – 1,5%, «Партия Роста» – чуть более 1,01%, «Родина» – 0, 82% голосов.

Эти три партии, по словам Андрея Гиберта, не преодолели 5%-й барьер, который необходим для представительства в Законодательном Собрании.

В итоге единоросы получили большинство мандатов – 18, либерал-демократы взяли 2 мандата, по одному – у эсеров и коммунистов. В рамках голосования по 11 одномандатным округам кандидаты от партии власти одержали на всех территориях.

За три дня выборов явка на голосование составила 47,12% избирателей.