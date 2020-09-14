Глава поселения Мужи получил штраф за долгий ответ на обращение местного жителя Фото: pixabay.com

Прокуратура Шурышкарского района проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан местной администрацией.

Было установлено, что к властям поселения Мужи поступило письменное заявление от местного жителя по вопросу ненадлежащего содержания домашних животных. Согласно положению Федерального закона ответ должен был поступить в течение 30 дней, но этого так и не произошло.

В связи с этим районный прокурор возбудил в отношении главы поселения административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

В итоге суд полностью удовлетворил все требования государственного обвинителя, назначив виновному должностному лицу штраф в 5 тысяч рублей.

Напоминаем, что на прошлой неделе суд уже вынес ещё один подобный приговор в отношении чиновника. Тогда жители поселения не смогли дождаться ответа о вывозе мусора.