Губкинский суд обязал виновника аварии выплатить более 300 тысяч рублей на лечение потерпевшего Фото: pixabay.com

Губкинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мужчине назначили шесть месяцев лишения свободы.

Было установлено, что осуждённый, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» с полуприцепом, выезжая с заправки, не уступил дорогу и столкнулся с «Тойота Камри». В результате ДТП водитель «легковушки» получил многочисленные переломы и повреждения внутренних органов.

Таким образом, потерпевшему пришлось более полугода проходить лечение за счёт средств обязательного медицинского страхования.

В связи с этим прокурор, руководствуясь интересами ТФОМС ЯНАО, направил в суд исковое заявление о взыскании с осуждённого стоимости лечения на общую сумму более 305 тысяч рублей.

В итоге суд полностью удовлетворил все требования государственного обвинителя.