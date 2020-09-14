В Пуровском районе открыли приют для бездомных животных

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Муниципальный приют для животных открылся в Пуровском районе города Тарко-Сале. Его первым обитателем стал Гоша, коту буквально на днях исполнилось 20 лет.

Пока местные работники смогут приютить 150 собак и 30 кошек, столько вольеров и клеток в настоящее время свободны. Внутри здания есть специальная кухня, приемное отделение, изолятор для животных с различными заболеваниями и другие необходимые помещения. В планах – открытие гостиницы, где хозяева смогут оставлять своих питомцев на время отъезда.

Новый приют является объектом временного содержания животных – не более 30 дней. Постояльцев здесь будут прививать от бешенства, стерилизовать, а после карантина выпускать в естественную среду обитания. У таких хвостатых будет видна цветная бирка на ухе. За отлов и доставку четвероногих отвечают специализированные службы.

Сейчас приютом управляет Пуровский благотворительный фонд помощи животным «Подари жизнь». Здесь будут трудиться два подсобных рабочих и столько же сторожей. Осматривать обитателей и проводить вакцинацию доверят приходящему ветеринару. Справиться со всеми поступающими животными вдвоем будет сложно, поэтому персонал просит помощи у неравнодушных земляков.

Стоит отметить, что открытие подобных центров по содержанию бездомных животных планируется по всему Ямалу, такое решение принял глава региона Дмитрий Артюхов.