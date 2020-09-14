Единственный на Ямале инженерный класс открыли в городе Губкинском

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Первый и единственный на Ямале инженерный класс открыли в школе № 4 в Губкинском. Проект появился благодаря совместной работе компании «Роснефть-Пурнефтегаз», Тюменского индустриального университета и самой школы.

Учеников профильного класса ожидают занятия по робототехнике, основам программирования и 3D-моделирования, а также уроки китайского языка и углубленное изучение математики, физики и информатики. Это первый опыт обучения по профилю в средней школе, до этого подобное практиковалось только со старшими классами.

Попасть в инженерный класс нелегко. Всех желающих тестировали по заданиям, подготовленым преподавателями ТИУ. Успешно справились 24 ученика.

- Школа № 4 - одна из лучших на Ямале. Уверен, новое поколение нашего города с достоинством будет продолжать традиции лидерства, - сказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Потенциальные коллеги тоже поздравили учеников 6 «Г» и подарили им 3D-принтер.

- Через несколько лет мы надеемся увидеть молодых нефтяников в наших рядах. Нет никаких сомнений, что ваши преподаватели сделают все, чтобы вам было интересно, - сказал Максим Сухарев, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ООО «РН-Пурнефтегаз».

Китайский язык и профильные предметы будут преподавать профессора Тюменского индустриального университета. Педагоги планируют приезжать раз в год, в остальное время – дистанционное обучение. Помимо обучения в стенах школе, учеников также ждут поездки на лекции, практику в тюменский вуз и экскурсии в компанию «РН-Пурнефтегаз».