В Лабытнанги появился виртуальный концертный зал

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В прошедшие выходные в городе Лабытнанги состоялось открытие виртуального концертного зала на базе детской школы искусств. Оценить его возможности первые зрители смогли на показе литературной композиции по сказкам Андерсена «Сказочные тени». В первом представлении приняли участие актриса Анна Большова и Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина.

Новый зал оснащен уникальным лазерным проектором и широкоформатным проекционным экраном. Эффект присутствия на концертах создается благодаря объемному звуку, панорамному изображению, ярким цветам и высокой контрастности.

Проект по созданию подобных залов объединяет широкую аудиторию по всей России. Сегодня участниками проекта являются более 300 городов, в число которых теперь вошел и Лабытнанги.

Проект реализуется в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

СПРАВКА

Всего на сегодняшний день на Ямале оборудованы пять виртуальных концертных залов. Самый первый был открыт в Салехарде на базе Культурно-делового центра. В 2019 году появилось еще три зала – в Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске. В сентябре 2020 года создан зал в Муравленко. В планах до 2021 года – открытие еще 7 залов на базе детских школ искусств округа.