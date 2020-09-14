На дорогах Ямала устанавливают новые комплексы для автоматической фиксации нарушений ПДД

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На Ямале продолжается установка нового оборудования, которое будут автоматически регистрировать нарушения автомобилистов.

Для столицы региона предусмотрено сразу два прибора. Первый будет размещён на одном из регулируемых перекрёстков города, а второй - на самой оживлённой улице.

Также три аналогичных комплекса появятся в Новом Уренгое и Муравленко. Сейчас для этого ведутся подготовительные работы.

Всего в состав окружной системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения входят 33 стационарных и 18 передвижных комплексов. Кроме того, предусмотрены четыре прибора фотовидеофиксации «Паркон», предназначенные для выявления недобросовестных парковщиков.

До конца этого года запланирована установка ещё 16 стационарных комплексов фотовидеофиксации, 14 из которых - на автодороге Сургут-Салехарде, ещё два - на трассах Салехард-Аэропорт и подъезде к Ноябрьску. Таким образом, общее число стационарного оборудования увеличится до 54.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».