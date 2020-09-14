Житель Нового Уренгоя может получить 10 лет за хранение наркотиков Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое сотрудники полиции, проводя оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, задержали автомобиль под управлением местного жителя 1986 года рождения.

На момент досмотра у него обнаружили свёрток с прессованным содержимым. Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотическим веществом растительного и синтетического происхождения массой 1,03 грамм.

В ответ на это мужчина пояснил, что данное вещество приобрёл для личного потребления, ни в коем случае не собираясь его распространять, однако избежать уголовного дела ему не удалось.

Теперь он обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до 10 лет лишения свободы.

Напоминаем, что минувшим летом в Муравленко произошёл ещё один похожий случай, когда полицейские задержали местного жителя с подозрительным бумажным свёртком.