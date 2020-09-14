Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Нового Уренгоя может получить 10 лет за хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
КомментироватьОставить комментарий
Житель Нового Уренгоя может получить 10 лет за хранение наркотиков

Житель Нового Уренгоя может получить 10 лет за хранение наркотиков

Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое сотрудники полиции, проводя оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, задержали автомобиль под управлением местного жителя 1986 года рождения.

На момент досмотра у него обнаружили свёрток с прессованным содержимым. Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотическим веществом растительного и синтетического происхождения массой 1,03 грамм.

В ответ на это мужчина пояснил, что данное вещество приобрёл для личного потребления, ни в коем случае не собираясь его распространять, однако избежать уголовного дела ему не удалось.

Теперь он обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до 10 лет лишения свободы.

Напоминаем, что минувшим летом в Муравленко произошёл ещё один похожий случай, когда полицейские задержали местного жителя с подозрительным бумажным свёртком.

ЧП