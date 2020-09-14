Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 сентября 2020 года увеличилось на 59 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 59 человек. Таким образом, общее число заболевших за весь период составило - 14 101.

Из общего числа болеющих госпитализировано 352 жителя, 10 из них - в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 576 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 47 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 9, Муравленко - 8 и Тарко-Сале - 7.

Далее идут: Надым - 6, Лабытнанги - 5 и Новый Уренгой - 4.

Замыкают список: поселки Пурпе - 3, Уренгой - 2 и Ханымей - 1.

Всего в районе было проведено 1 105 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 8 человек, за весь период – 13 170.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 509 человека с COVID-19, с начала периода - 1 068 320. Выздоровевших - 2 475, за весь период - 878 700. Умерших - 57, с начала периода - 18 635.