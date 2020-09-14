На Ямале приступили к покраске моста через реку Пур

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Строительство моста через реку Пур в районе посёлка Уренгой подходит к завершению. Подрядчик уже асфальтирует дорожное полотно и подъездные пути, а мостовики готовятся к обустройству проезжей части.

Для строительства путепровода компания «Уренгойдорстрой» задействовала более 20 единиц техники. Чтобы успеть завершить основные работы до наступления зимы, бригады увеличили до 80 человек.

Компания «Мостсервис» занимается укреплением монолитом конусов первой и 11-й опор моста, это необходимо для того, чтобы не было размыва. Параллельно со строительными работами идёт монтаж системы по мониторингу конструкции.

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

-Система строится на весь период эксплуатации моста, чтобы обеспечить его безопасность. Берутся во внимание различные конструктивные элементы – прогибы, опоры, отклонения от нормативного отклонения и прочее, - рассказал инженер компании «Комплексная система мониторинга» Дмитрий Туранцев.

По окончании асфальтирования мостовики приступят к обустройству проезжей части: установят перила, барьерное ограждение и столбы освещения, а пока полным ходом идёт покраска сооружения: сам мост будет красного цвета, опоры - белого.

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