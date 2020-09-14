Избирательная комиссия Ямала опубликовала предварительные итоги выборов

Фото: ИЗБИРКОМ ЯНАО

Избирательная комиссия ЯНАО опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва.

Согласно данным, высокой активностью среди голосующего населения отличился Красноселькупксий район - 70,79%. Далее идёт Ямальский район - 69,23% и Шурышкарский - 61,07%.

Фото: ИЗБИРКОМ ЯНАО

По единому избирательному округу партия «Единая Россия» получила 64, 64% голосов. Следующими идёт ЛДПР - Либерально-демократичекая партия России, у них - 15,31%. Замыкают тройку лидеров «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 8,83%.

Фото: ИЗБИРКОМ ЯНАО

По одномандатным избирательным округам наибольшее число голосов получил Казарин Виктор Николаевич из Губкинского округа №10 - 74,6%. Далее идут Степанов Василий Валерьевич из Пуровского округа №11 - 70,78% и Ямкин Сергей Миронович из Лабытнангского округа №2 - 70,10%.