В Пуровском районе «эвакуировали» пациентов из стационара центральной районной больницы

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Пуровском районе прошла эвакуация пациентов и медицинского персонала из стационаров центральной районной больницы.

По задумке спасателей, в здании сработала пожарная сигнализация. Согласно установленной инструкции, персоналу было необходимо определить достоверность возникновения опасности, сообщить о происшествии в пожарную охрану, дать указания на возможную ликвидацию очага возгорания и эвакуировать людей, при этом избежав паники.

Сложность мероприятия заключалась в том, что не все люди могут самостоятельно передвигаться, поэтому оперативные действия персонала в этой ситуации играют главную роль в спасении пациентов.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

По итогу учебной эвакуации специалисты оценили действия медиков на оценку «хорошо» - всё прошло быстро и организованно, никто не паниковал.

Чтобы не допустить гибели людей в случае возникновения реальной опасности, в Пуровском районе регулярно проходят подобные учебные мероприятия.